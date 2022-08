Illertissen

vor 31 Min.

Umfrage: Haben Sie Tipps für guten Lesestoff?

Lokal In den Sommerferien haben viele Menschen endlich Zeit zum Lesen. Am Strand, auf dem Balkon, in der Hängematte. Welche Lektüren empfehlen Passantinnen und Passanten in Illertissen?

Von Regina Langhans

Wieder einmal in Büchern schmökern oder in Zeitschriften blättern – das passt zur Ferien- oder Urlaubszeit. Und guter Lesestoff vermag den Horizont zu weiten. In jungen Familien gehört das Lesen beziehungsweise Vorlesen teilweise schon zum Alltag mit den Kindern. Also wollten wir in unserer Umfrage in Illertissen von den Passantinnen und Passanten wissen: Haben Sie Tipps für guten Lesestoff?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen