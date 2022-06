Illertissen

vor 17 Min.

Umfrage: Was halten Sie von einer Vier-Tage-Woche?

Lokal Vier statt fünf Tage in der Woche arbeiten und einen Tag frei haben - das klingt nicht schlecht. Wir haben darüber mit Passanten in Illertissen gesprochen.

Von Regina Langhans

In Belgien ist es bereits Gesetz, und auch in Deutschland wünscht sich das offenbar die Mehrheit der Arbeitnehmer: Angestellte im Nachbarland dürfen künftig entscheiden, ob sie ihre Wochenstunden auf vier oder fünf Arbeitstage in der Woche verteilen. In unserer Umfrage in Illertissen wollten wir von Passantinnen und Passanten wissen: Was halten Sie von einer Vier-Tage-Woche?

