Illertissen

vor 17 Min.

Umfrage: Welchen Gegner wünschen Sie dem FV Illertissen für den DFB-Pokal?

Plus Nach dem Sieg im Toto-Pokalfinale könnte der FVI einen prominenten Gegner zugelost bekommen. Das sagen Fußballfans in Illertissen dazu.

Von Regina Langhans

Am Sonntag wird es für den FV Illertissen wieder spannend: Nachdem sich die Mannschaft für den DFB-Pokal qualifiziert hat, steht jetzt die Auslosung an, gegen wen das Team aus der Vöhlinstadt spielen wird. Fans können die Übertragung in der ARD-Sportschau Sonntagabend, 19.15 Uhr, mitverfolgen. In unserer Umfrage in Illertissen wollten wir von Passantinnen und Passanten wissen: Welchen Gegner wünschen Sie dem FVI für den DVB-Pokal?

