Illertissen

13:00 Uhr

Umfrage in Illertissen: Werden Sie das Neun-Euro-Ticket nutzen?

Plus Das Neun-Euro-Ticket kommt, ab dem 1. Juni gilt die vergünstigte Monatskarte für den Nahverkehr. Das sagen Passantinnen und Passanten in Illertissen dazu.

Von Regina Langhans

Für nur neun Euro im Monat bundesweit mit Bus und Regionalzügen zu reisen – das ist jetzt vom 1. Juni bis 31. August möglich. In einer beispiellosen Aktion beabsichtigen Bundestag und Länder, Pendler zu entlasten und Autofahrer vom Umstieg auf den öffentlichen Nahverkehr zu überzeugen. Am Freitag hat der Bundesrat das Finanzierungsgesetz verabschiedet. In unserer Umfrage in Illertissen wollten wir von Passantinnen und Passanten wissen: Werden Sie das Neun-Euro-Ticket nutzen?

