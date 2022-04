Umfrage in Illertissen: Wie kommen Sie mit den Wetterkapriolen klar?

Plus Das Wetter am 1. April war ein schlechter Scherz: Zum Monatsbeginn gab es Schneefall und Kälte. Wir haben darüber mit Passantinnen und Passanten gesprochen.

Pünktlich zum 1. April sah sich die Region mit weißer Schneehaube überzogen. Nach der frühsommerlichen Schönwetterperiode war das für alle aus dem Winterschlaf geweckten Sonnenanbeter ein schlechter Aprilscherz: verbunden mit Temperatursturz und Kälte. In unserer Umfrage in Illertissen wollten wir von Passantinnen und Passanten wissen: Wie kommen Sie mit den Wetterkapriolen klar?