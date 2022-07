Illertissen

vor 17 Min.

Umfrage: Wie schaffen Sie es, genug zu trinken?

Genug Wasser zu trinken, fällt vielen Menschen schwer. Wir haben Passantinnen und Passanten in Illertissen dazu befragt.

Lokal Viel zu trinken ist wichtig, gerade bei der Hitze. Aber gelingt es, immer ausreichend Wasser zu sich zu nehmen? Wir haben uns in Illertissen umgehört.

Von Regina Langhans

Ausreichende Flüssigkeitszufuhr ist gerade bei großer Hitze oberstes Gebot, um fit und leistungsfähig zu bleiben. Das umzusetzen, ist gar nicht so leicht: Sei es, dass wenig Zeit zum Trinken bleibt oder es schlicht vergessen wird. Bei älteren Menschen verringert sich zudem das Durstgefühl. In unserer Umfrage in Illertissen wollten wir von Passantinnen und Passanten wissen: Wie schaffen Sie es, genug zu trinken?

