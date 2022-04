Illertissen

vor 49 Min.

Umfrage in Illertissen: Wie sparen Sie jetzt Energie?

Plus Der Krieg in der Ukraine und steigende Energiepreise erschüttern die Menschen in der Region. Das sagen Passanten in Illertissen zu dem Thema.

Von Regina Langhans

Aus Protest gegen den russischen Angriff auf die Ukraine hat die Europäische Union Kohlelieferungen aus Russland gestoppt. Ein Embargo gegen den Import weiterer Rohstoffe könnte folgen. Dabei ist gerade Deutschland von fossiler Energie aus Russland abhängig. In unserer Umfrage in Illertissen wollten wir von Passantinnen und Passanten wissen: Wie sparen Sie jetzt Energie?

