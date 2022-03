Illertissen

Umfrage in Illertissen: Worauf verzichten Sie jetzt vor Ostern?

Mehr Obst und Gemüse, dafür weniger Fleisch – das steht bei vielen in der Fastenzeit auf dem Speiseplan.

Plus Von Aschermittwoch bis Karsamstag dauert die christliche Fastenzeit. Was Passanten in Illertissen über diese Zeit des Verzichts denken.

Von Regina Langhans

Das Fasten ist traditionell Bestandteil der großen Religionen. Für Christen dauert die 40-tägige Fastenzeit heuer von Aschermittwoch, 2. März, bis Karsamstag vor Ostern, 16. April. Doch auch ohne religiösen Hintergrund kann es gut sein, sich im Weglassen zu üben. Bei unserer Umfrage in Illertissen wollten wir von Passantinnen und Passanten wissen: Worauf verzichten Sie jetzt vor Ostern?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

