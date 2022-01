Illertissen

vor 7 Min.

Unangekündigte Demos: So positioniert sich Illertissen gegen die "Spaziergänge"

Im Illertisser Stadtrat wurde ein Entwurf für das Banner präsentiert, mit dem sich die Stadt gegen die Corona-"Spaziergänge" positionieren will. Im Vordergrund Dritte Bürgermeisterin Susanne Kränzle-Riedel, Bürgermeister Jürgen Eisen und Zweiter Bürgermeister Wolfgang Ostermann (von links).

Plus Die unangemeldeten "Corona-Spaziergänge" sind den Stadträten ein Dorn im Auge. Die Ratsmitglieder haben außerdem anonyme Briefe erhalten.

Von Rebekka Jakob

Auf ihren Plätzen in der Historischen Schranne fanden die Mitglieder des Stadtrats Illertissen am Donnerstagabend die Mappen mit ihren Sitzungsunterlagen - und jeweils einen Umschlag. Es seien anonyme Briefe, die im Rathaus eingetroffen waren, informierte Bürgermeister Jürgen Eisen die Räte. "Sehr wichtige Botschaft, bitte an die Stadträte weiterleiten", stand darauf zu lesen. Womit die Botschaft zusammenhing, machte der Bürgermeister ebenfalls deutlich. "Es geht um unsere Spaziergänger." Die Stadt tut sich nicht leicht, mit dem Phänomen vor Ort umzugehen. Jetzt haben die Stadträte dazu eine Entscheidung getroffen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen