Unangemeldete Corona-Demo in Illertissen

Zwischen 200 und 300 Personen trafen sich in Illertissen, um gegen Corona-Maßnahmen zu protestieren. Unklar ist, wer für die Aktion verantwortlich ist.

Am Sonntagnachmittag ist es im Illertisser Stadtgebiet erneut zu einem Zusammentreffen von Gegnern der Corona-Infektionsschutzmaßnahmen gekommen. Das teilt die Polizei mit. Etwa 200 bis 300 Personen sollen an der nicht angemeldeten Veranstaltung teilgenommen haben. Zuvor erfolgte ein Aufruf über das Internet.

Den Ablauf der Aktion beschreibt die Polizei so: Die Szene traf sich in kleineren Gruppen auf diversen Supermarktparkplätzen in Illertissen und setzte sich anschließend in Richtung Marktplatz in Gang. Dort erfolgte kein offensichtlicher Protest. Vielmehr standen die Teilnehmer lediglich in Kleingruppen verteilt auf dem Marktplatz herum. Nach einiger Zeit setzten sich die still Protestierenden in nördlicher Richtung in Gang. Sie liefen über die Mozartstraße, Siemensstraße, Ulmer Straße, zurück zum Marktplatz. Zu Verkehrsbehinderungen kam es hierbei nicht.

Der Protest verlief durchwegs friedlich. Nach etwa zwei Stunden war der Spaziergang beendet. Einen Verantwortlichen für die Aktion machten die Beamten vor Ort nicht ausfindig. (AZ)