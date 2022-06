Unbekannte beschädigen Gartenstuhl in Illertissen

Mutmaßlich waren es Jugendliche, die erst einen Stuhl von einer Terrasse entwendeten, diesen dann demolierten und ihn auf der Straße liegen ließen.

In Illertissen haben mehrere Personen, mutmaßlich Jugendliche, einen Gartenstuhl beschädigt. Laut Polizeibericht nahmen die Unbekannten in der Nacht von Samstag auf Sonntag, vermutlich gegen 3.15 Uhr, den Kunststoffgartenstuhl von der Terrasse eines Hauses an der Franz-Mang-Straße und demolierten ihn.

Anschließend ließen sie ihn auf der Straße liegen. Anwohner hatten zu dieser Zeit gehört, dass zwei bis drei Jugendliche etwas auf der Straße zerstörten. Wie die Polizei weiter mitteilt, fuhr später offenbar noch ein Lastwagen über den Gartenstuhl. Es entstand geringfügiger Sachschaden. Dennoch bittet die Polizei Illertissen um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07303/96510. (AZ)