Unbekannte beschädigen vier Briefkästen am Schloss

Unbekannte haben vier Briefkästen im Bereich des Schlosses in Illertissen beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Polizei sucht eine oder mehrere Personen, die Briefkästen in Illertissen beschädigt haben. In der Zeit zwischen Freitag, 18 Uhr, und Samstag, 7.30 Uhr, demolierten die unbekannten Täter vier Briefkästen im Bereich des Vöhlinschlosses in der Schlossallee in Illertissen.

Es entstand laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von circa 3000 Euro. Die Polizei hat nun Ermittlungen wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung aufgenommen, Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter Telefonnummer 07303/96510 zu melden. (AZ)