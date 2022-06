Unbekannte besprühen mobilen Blitzer in Illertissen

Mit oranger Farbe beschmieren ein oder mehrere Unbekannte den Blitzeranhänger der KVÜ mit oranger Farbe. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein mobiler Blitzer ist in Illertissen mit Farbe beschmiert worden. Wer dafür verantwortlich ist, ist noch nicht bekannt. Die Polizei meldet, dass der oder die Täter in der Nacht zum Samstag zwischen Mitternacht und sechs Uhr morgens den mobilen Verkehrsüberwachungsanhänger der Kommunalen Verkehrsüberwachung Illertissen mit oranger Farbe besprühten. Aufgestellt war das Gerät in der Hauptstraße in Illertissen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf Tat oder Täter geben können. Sie sollen sich unter 07303/96510 bei der Polizeiinspektion Illertissen melden. (AZ)