Unbekannte bewerfen Autos mit Schlamm und zerkratzen den Lack

Unbekannte haben in Illertissen zwei Autos beschädigt. Der Schaden ist groß, die Polizei sucht nach Hinweisen.

1500 Euro Schaden haben bislang Unbekannte in Illertissen zu verantworten. Laut Polizeibericht verunstalteten die Täterinnen oder Täter am Dienstag zwischen 7.15 Uhr und 13.45 Uhr zwei Autos in der Geschwister-Scholl-Straße. Sie bewarfen einen blauen Seat Ibiza und einen grauen Mini mit Schlamm und zerkratzten den Lack der Motorhauben. Hinweise nimmt die Polizei Illertissen unter Telefon 07303/95610 entgegen. (AZ)