Unbekannte entfernen Absperrungen von der Baustelle an der Bruckhofstraße

In der Nacht zum Sonntag sind bei der großen Baustelle an der Bruckhofstraße im Illertisser Stadtteil Dornweiler sämtliche Absperrungen, Verkehrszeichen und Warneinrichtungen von Unbekannten entfernt worden. Wie die Polizei mitteilt, meldeten Anwohner gegen 8.30 Uhr am Sonntagmorgen, dass die Baustelle damit komplett ungesichert ist. Die Baufirma wurde sofort verständigt und wird laut Polizei die Absicherung zeitnah wieder aufbauen.

Die Polizei bittet wegen entwendeten Baustellen-Schildern in Illertissen um Hinweise

Dazu bittet die Polizei um Zeugenhinweise: Wer in der Nacht zum Sonntag an der Bruckhofstraße zwischen dem Kreisverkehr an der Dietenheimer Straße und dem Bruckhof oder auch sonst diesbezüglich verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Landespolizei-Inspektion Illertissen unter der Telefonnummer 07303 96510 zu melden. (wis)