Unbekannte fahren Auto an und flüchten

An einem geparkten Audi in Illertissen ist ein Schaden entstanden. Der Verursacher oder die Verursacherin fuhr davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

In Illertissen ist eine unbekannte Person nach einem Unfall geflüchtet. Nach Angaben der Polizei fuhr ein nicht bekanntes Fahrzeug am Dienstagmorgen zwischen 7.50 Uhr und 8 Uhr einen Audi A3 in der Franz-Mang-Straße an. Der Wagen parkte auf Höhe der Nummer 26. An der vorderen Stoßstange entstand ein Schaden von etwa 150 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Illertissen unter Telefon 07303/96510 entgegen. (AZ)