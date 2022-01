Unbekannte haben Holzzaun angesägt und Garagentor beschmiert

Die Polizei ermittelt nach zwei Sachbeschädigungen in Illertissen und Betlinshausen.

Zwei Sachbeschädigungen sind in den vergangenen Tagen in Illertissen bei der Polizei angezeigt worden. Im Zeitraum zwischen dem 19. und dem 20. Januar beschädigte ein unbekannter Täter mutwillig einen Holzzaun im Bereich des Berta-Benz-Weges. Es wurden mehrere Pfosten sowie Holzplanken abgesägt. Der entstandene Sachschaden wird auf 250 Euro geschätzt.

Eine weitere Sachbeschädigung ereignete sich zwischen Samstag, 15. Januar, 11 Uhr, und Donnerstag, 20. Januar, 18 Uhr, in Betlinshausen. Hier haben unbekannte Personen mehrfach ein Garagentor in der St.-Johannes-Straße mit Graffiti beschmiert. Es entstand ein Sachschaden von geschätzten 150 Euro. Zeugenhinweise nimmt in beiden Fällen die Polizei Illertissen entgegen, Telefon 07303/9651-0. (AZ)