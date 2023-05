Illertissen

vor 48 Min.

Unbekannte Jugendliche drohen 16-Jährigem in Illertissen Schläge an

Ein 16-Jähriger ist zur Polizei gegangen, nachdem ihn andere Jugendliche am Samstagnachmittag am Weiherspielplatz in Illertissen bedroht haben.

Artikel anhören Shape

Ein Jugendlicher wendet sich nach einem Vorfall am Weiherspielplatz in Illertissen an die Polizei. Diese nimmt Ermittlungen wegen einer Bedrohung auf.

Zwei unbekannte, männliche Jugendliche haben am Samstagnachmittag einen 16-Jährigen am Weiherspielplatz in Illertissen bedroht. Wie die Polizei mitteilt, soll sich der Vorfall gegen 16.30 Uhr ereignet haben. Demnach drohten die unbekannten Täter dem 16-Jährigen Schläge an. Dieser nahm die Drohung ernst und meldete den Vorfall bei der Polizei Illertissen. Die hat Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07303/9651-0 entgegen. (AZ)

Themen folgen