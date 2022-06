Unbekannte Person beschädigt geparktes Auto und flüchtet

In Illertissen ist ein Renault Scénic angefahren worden, der Schaden wird auf 1500 Euro geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls, sich zu melden.

Auf dem Parkplatz der Staudengärtnerei in der Jungviehweide in Illertissen ist am Donnerstag ein geparktes Auto angefahren worden. Im Anschluss entfernte sich die bislang unbekannte Person, welche den Unfall verursacht hat, ohne ihre Personalien zu hinterlassen und den Schaden zu melden. Der Vorfall ereignete sich nach Angaben der Polizei zwischen 9 und 16 Uhr. Der Sachschaden, der an dem Renault Scénic entstand, wird auf 1500 Euro geschätzt. Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Verursacher oder die Verursacherin geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07303/9651-0 bei der Polizeiinspektion Illertissen zu melden. (AZ)