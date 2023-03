Unbekannte Person stiehlt Geldbeutel in Illertisser Supermarkt

Eine Frau wird am Donnerstagmittag nach dem Bezahlen in einem Illertisser Supermarkt bestohlen. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

In einem Supermarkt am Saumweg in Illertissen ist eine Frau Opfer eines Diebstahls geworden. Wie die Polizei mitteilt, sah sich die Frau nach dem Bezahlen ihrer Einkäufe an der Kasse die Angebote der dortigen Bäckerei an. Zuhause stellte sie dann fest, dass ihr Portemonnaie fehlte. Vermutlich wurde es im Bereich der Bäckerei von einer unbekannten Person entwendet. Der Schaden wird auf 180 Euro geschätzt. Die Polizei Illertissen bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07303/9651-0. (AZ)