Unbekannte Person zerkratzt schwarzen Mazda in Illertissen

Im Hof eines Anwesens an der Wilhelm-Walker-Straße in Illertissen wird ein Auto erheblich beschädigt. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls.

Auf 3000 Euro beziffert die Polizei den Schaden, den eine bislang unbekannte Person in der Nacht auf Samstag an einem geparkten Auto in Illertissen angerichtet hat. Die rechte Fahrzeugseite und die Motorhaube eines schwarzen Mazda CX5, der im Hof des Anwesens Wilhelm-Walker-Straße 7 stand, wurden nach Polizeiangaben mutwillig zerkratzt. Die Polizei bittet um Hinweise von Personen, die dort in der Nacht etwas beobachtet haben. Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Illertissen unter der Telefonummer 07303/96510 zu melden. (AZ)