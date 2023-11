Illertissen

14:59 Uhr

Unbekannte richten Schaden am Tafelladen in Illertissen an

Unbekannte Personen haben am Gebäude der Tafel in Illertissen die an der Hausfassade angebrachten Aschenbecher sowie montierte Geländer und Regenrinnen beschädigt.

Durch Vandalismus ist am Gebäude der Tafel in Illertissen ein Schaden in Höhe von 2000 Euro entstanden. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Vandalismus am Tafelladen in Illertissen: In dem Gebäude an der Hauptstraße in Illertissen haben unbekannte Personen die an der Hausfassade angebrachten Aschenbecher sowie montierte Geländer und Regenrinnen beschädigt. Dem Polizeibericht zufolge ereignete sich die Tat im Zeitraum zwischen Dienstag, 31. Oktober, 14 Uhr, und Donnerstag, 2. November, 9.45 Uhr. Der Gesamtschaden wird mit 2000 Euro angegeben. Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Illertissen unter der Rufnummer 07303/96510 zu melden. (AZ)

