Unbekannte stehlen Transporter von Illertisser Autohaus

Unbekannte haben einen Transporter auf dem Gelände eines Autohauses in Illertissen gestohlen. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag einen Kleintransporter vom Gelände eines Autohauses an der Unterrother Straße in Illertissen gestohlen. Wie die Täter das Fahrzeug öffneten und die Wegfahrsperre umgehen konnten, ist bislang noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen, so die Polizei.

Außerdem haben die Täter drei weitere, auf dem Gelände abgestellte Fahrzeuge angegangen. Bei einem Auto wurde die Batterie ausgebaut, bei einem anderen sind die Kennzeichen verschwunden. Hinweise von Zeuginnen und Zeugen nimmt die Polizei Illertissen unter Telefon 07303/9651-0 entgegen. (AZ)