Unbekannte teilen Schläge und Tritte vor Illertisser Kneipe aus

Sechs gegen zwei: Bislang unbekannte Täter haben zwei Menschen vor einer Kneipe in Illertissen körperlich angegriffen. Die Polizei bittet nun um Hinweise.

Zwei Personen sind in der Nacht auf Sonntag gegen 1.30 Uhr vor einer Kneipe in der Spitalstraße in Illertissen von einer Gruppe von insgesamt 6 Personen körperlich angegriffen worden. Wie die Polizei mitteilt, waren alle Beteiligten zuvor Gäste in der Kneipe gewesen. Als die beiden dann die Kneipe verließen, kam es im Außenbereich mit den bislang unbekannten Tätern zu einem Streitgespräch.

Einer der Täter schlug vor einer Kneipe in Illertissen plötzlich zu

Einer der Täter schlug daraufhin unvermittelt mit seiner Faust einem der beiden auf den Kopf. Dieser ging daraufhin zu Boden und wurde von den anderen Tätern in den Bereich des Unterkörpers getreten. Dessen Begleitung wollte dazwischen gehen und bekam ebenfalls Schläge und Tritte ab.

Im Anschluss flüchteten die Täter zu Fuß in unbekannte Richtung. Der Geschädigte wurde leicht verletzt und erlitt durch den Schlag ein Hämatom im Gesicht. Eine weiterführende Behandlung im Krankenhaus war jedoch nicht notwendig. Der andere Beteiligte blieb unverletzt. Die Täter konnten nicht näher beschrieben werden. Zeugen der Tat bittet die Polizei, sich unter der Telefonnummer 07303/96510 zu melden. (AZ)