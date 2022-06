Unbekannte verwüsten wiederholt Illertisser Blumenbeet

In der Illertisser Von-Kleist-Straße zerpflückte ein Täter oder eine Täterin mehrfach ein Beet. Ein Motiv ist bislang nicht gefunden.

Jemand hat in Illertissen mehrere Male ein Blumenbeet verwüstet. Wie die Polizei mitteilt, wurden an der Grünfläche in der Von-Kleist-Straße zwischen Dienstag, 21. Juni, und Mittwoch, 29. Juni, mehrfach Blumen herausgerissen. Der Täter oder die Täterin nahm sie mit oder schmiss sie auf den Boden. Ein Motiv ist für die Beamten bislang nicht ersichtlich. Die Fläche wird von Anwohnern gepflegt und bepflanzt. Auch wenn der Schaden gering ist, sucht die Polizei Illertissen nach Hinweisen. Diese können unter Telefon 07303/96510 gemeldet werden. (AZ)