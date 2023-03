Unbekannte werfen Fensterscheibe in Illertissen ein

Ein verlassenes Grundstück am Edisonweg in Illertissen ist als Treffpunkt von Jugendlichen bekannt. Wegen eines Vorfalls ist dort die Polizei angerückt.

Unbekannte Personen haben am frühen Dienstagabend, gegen 17.30 Uhr, an einem verlassenen Gebäude im Edisonweg in Illertissen eine Scheibe eingeworfen. Ein Zeuge hörte den Vorfall und verständigte die Polizei. Die Täter konnten jedoch unerkannt flüchten. Die eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen führten nach Angaben der Polizei Illertissen auch nicht zum Erfolg.

Vandalismus in Illertissen: Polizei bittet um Hinweise

Das Grundstück am Edisonweg mit den verlassenen Gebäuden ist als Treffpunkt von Jugendlichen bekannt. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Polizei Illertissen bittet um weitere Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07303/9651-0. (AZ)