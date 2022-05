Unbekannte wollen in Kindergarten in Illertissen einbrechen

Die Polizei berichtet von einem Einbruchsversuch in einen Kindergarten in Illertissen. Sie nimmt Hinweise entgegen.

Jemand hat versucht, in einen Kindergarten in Illertissen einzubrechen. Laut Polizeibericht ist dies dem oder den Unbekannten aber nicht gelungen. Der Einbruchsversuch in die Einrichtung in der Pestalozzistraße fand am vergangenen Wochenende statt: zwischen Freitag, 14 Uhr, und Montag, 7 Uhr. An zwei Zugangstüren wurden Hebelspuren festgestellt. Der Sachschaden wird auf 2000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Illertissen, Telefon 07303/9651-0, entgegen. (AZ)