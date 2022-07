Unbekannte zerkratzen Motorhaube in Illertissen

In Illertissen beschädigten Unbekannte die Motorhaube eines Autos. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

Unbekannte haben in Illertissen die Motorhaube eines Mercedes zerkratzt. Laut Polizeibericht stand der Wagen zwischen Samstag, 13 Uhr, und Sonntag, 15 Uhr, in der Gustav-Stresemann-Straße. In diesem Zeitraum wurde die Motorhaube des Autos mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzt. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Illertissen unter 07303/96510 entgegen. (AZ)