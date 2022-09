Unbekannte zerstechen Autoreifen auf Nautilla-Parkplatz

In Illertissen zerstechen Unbekannte alle vier Reifen eines Autos. Der Wagen stand auf dem Nautilla-Parkplatz.

In Illertissen haben Unbekannte ein Auto beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, stand der Wagen am Samstagabend, im Zeitraum zwischen 20 Uhr und 22 Uhr, auf dem Parkplatz des Freizeitbades Nautilla in der Gottfried-Hart-Straße. An dem grauen BMW X1 wurden alle vier Reifen mit einem spitzen Gegenstand zerstochen. Der entstandene Sachschaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Illertissen unter Telefon 07303/96510 entgegen. (AZ)