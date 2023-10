Unbekannter beschädigt SUV und flieht

Eine unbekannte Person hat auf einem Illertisser Parkplatz einen SUV angefahren und sich nicht um den Schaden gekümmert. Jetzt sucht die Polizei nach ihr.

Auf einem Parkplatz in Illertissen ist ein SUV angefahren worden. Der Täter oder die Täterin beging Unfallflucht. Am Donnerstagabend, kurz nach 18 Uhr, wurde ein grauer SUV beschädigt, der auf einem Privatparkplatz hinter einem Drogeriemarkt geparkt war. Die Polizei schätzt die Schadenshöhe auf etwa 5000 Euro. Mögliche Zeuginnen oder Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Illertissen in Verbindung zu setzen. Die Telefonnummer lautet 07303/9651-0. (AZ)