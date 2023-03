Unbekannter bewirft Haus mit Eiern

In der Nacht auf Samstag bewirft ein Unbekannter oder eine Unbekannte eine Hauswand in Illertissen mit Eiern - und flüchtet dann Richtung Jedesheim.

Eine unbekannte Person hat eine Hauswand im südlichen Illertissen in der Josef-Rimmerle-Straße am Samstag gegen 5 Uhr morgens mit Eiern beworfen. Wie die Polizei mitteilt, entstand dadurch ein Sachschaden von geschätzt 50 Euro. Der Eierwerfer flüchtete laut Polizei anschließend in Richtung Jedesheim. Hinweise zum Täter nimmt die Polizeiinspektion Illertissen unter der Telefonnummer 07303/96510 entgegen. (AZ)