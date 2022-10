Unbekannter bricht in Illertisser Bürogebäude ein

Noch ist unklar, wer sich unbefugt Zutritt zu einem Bürogebäude in Illertissen verschafft hat. Die Polizei sucht Zeugen.

Aktuell ermittelt die Polizei, wer im Zeitraum zwischen Montag, 17.30 Uhr, und Dienstag, 5.15 Uhr, in ein Bürogebäude in Illertissen eingebrochen ist. Laut Angaben der Beamten gelangte die Täterin oder der Täter über ein zuvor gewaltsam geöffnetes Kellerfenster in das Haus in der Ulrichstraße. Im ersten Stock trat die oder der Unbekannte mehrere Bürotüren ein.

Täterin oder Täter stiehlt Möbeltresor aus Bürogebäude in Illertissen

Offenbar hatte sie oder er es auf Bargeld abgesehen. Aus einem Büro wurde schließlich ein verschlossener Möbeltresor gestohlen, der ungesichert auf einem Schreibtisch stand. Der Beuteschaden liegt im mittleren, vierstelligen Eurobereich. Die Beamten schätzen den entstandenen Sachschaden auf 5000 Euro. Die Polizei Illertissen bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07303/96510 zu melden. (AZ)