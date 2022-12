Unbekannter bricht in leerstehende Häuser in Illertissen ein

Gewaltsam hat sich jemand Zugang zu zwei Häusern in Illertissen verschafft, die seit Jahren unbewohnt sind. Unklar ist, ob dabei etwas gestohlen wurde.

Einbrüche in zwei unbewohnte Häuser meldet die Illertisser Polizei. In der Zeit von Montag bis Donnerstag verschaffte sich ein unbekannter Täter laut Polizeibericht gewaltsam Zutritt zu den Gebäuden, die seit Jahren leer stehen. Der Täter öffnete Schränke und Schubladen in den Wohnungen. Derzeit lässt sich nach Angaben der Polizei nicht feststellen, ob etwas entwendet wurde. Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, erreichen die Polizeiinspektion Illertissen unter der Telefonnummer 07303/96510. (AZ)