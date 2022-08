Unbekannter fährt Auto auf Parkplatz in Illertissen an und flüchtet

Bereits am Wochenende hat ein Unbekannter in Illertissen ein Auto auf dem Parkplatz des Caritas-Centrums angefahren - und ist danach geflohen.

In Illertissen hat ein Unbekannter ein Auto angefahren. Nach Angaben der Polizei stand der beschädigte Wagen am Sonntag ab 15.45 Uhr in der Beethovenstraße auf dem Parkplatz vor dem Caritas-Centrum. Als die Frau etwa zwei Stunden später wieder zurückkam, stellte sie an ihrem Nissan Micra eine Delle am vorderen linken Kotflügel fest.

Der Unfallverursacher oder die Verursacherin war nicht mehr anzutreffen und hinterließ keine Nachricht. Als Tatfahrzeug kommt laut Polizei ein weißes Auto in Betracht. Der Sachschaden beträgt rund 1200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Illertissen unter Telefon 07303/96510 entgegen. (AZ)