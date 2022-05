Illertissen

14:30 Uhr

Unbekannter fährt geparktes Auto an und flüchtet

Ein Unbekannter fuhr am Sonntagabend ein geparktes Auto in Illertissen an und beging Fahrerflucht. An dem Wagen entstand ein Schaden in vierstelliger Höhe.

In Illertissen ist am Sonntagabend ein grauer Skoda angefahren worden. Laut Polizeibericht parkte der Wagen zwischen 20 Uhr und 21.30 Uhr im Bereich der Dietenheimer Straße auf dem Parkplatz eines Hotels. Der Schaden im Heckbereich wird von den Beamten auf etwa 4000 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin setzte die Fahrt unvermittelt fort und flüchtete vom Tatort. Hinweise zum Vorfall nimmt die Polizei Illertissen unter Telefon 07303/96510 entgegen. (AZ)

