Unbekannter fährt Kleintransporter an und begeht Unfallflucht

Im Bereich einer Baustelle fährt ein Unbekannter erst einen Kleintransporter an und entfernt sich dann von der Unfallstelle. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein bislang Unbekannter fährt erst einen Kleintransporter an und begeht dann Unfallflucht. Der Vorfall ereignete sich am Dienstag im Bereich einer Baustelle in der Dietenheimer Straße in der Zeit zwischen 7 und 17.30 Uhr. Vermutlich streifte das Fahrzeug den Wagen beim Rückwärtsrangieren. Anschließend fuhr der Fahrer oder die Fahrerin davon, ohne den Unfall zu melden.

Die Polizei schätzt den Schaden auf 500 Euro. Die Polizei Illertissen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07303/9651-0. (AZ)