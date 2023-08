Unbekannter fährt Zaun einer Firma an und flüchtet

Am Zaun eines Firmengeländes in Illertissen hat ein Fahrer einen Schaden von rund 5500 Euro hinterlassen. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Polizei ermittelt nach einer Verkehrsunfallflucht in der Rudolf-Diesel-Straße in Illertissen. Dort hatte am vergangenen Freitag zwischen 7 und 14 Uhr ein unbekanntes Fahrzeug den Grundstückszaun eines Industriebetriebes beschädigt. Nach der Kollision entfernte sich der Unfallverursacher, ohne seine Personalien bei der geschädigten Firma zu hinterlassen oder die Polizei zu verständigen.

Es entstand am Zaun ein Sachschaden in Höhe von etwa 5500 Euro. Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Illertissen unter der Rufnummer 07303/96510 zu melden. (AZ)