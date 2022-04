Illertissen

Unbekannter greift 18-Jährigen am Illertisser Bahnhof an

Ein Unbekannter hat einen 18-Jährigen am Bahnhof in Illertissen gepackt und ihn eine Treppe hinuntergezogen.

Zwei Mädchen beschimpfen einen jungen Mann in der Unterführung des Bahnhofs in Illertissen. Dann verfolgt ihn ein anderer Mann und packt ihn am Handgelenk.