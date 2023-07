Unbekannter sabotiert in Au Fahrrad eines Zehnjährigen

Das hätte schlimm ausgehen können: Auf dem Schulparkplatz hat sich eine unbekannte Person an der Bremse und dem Hinterrad eines Kinderrads zu schaffen gemacht.

Ein bislang unbekannter Täter hat sich am Freitagvormittag an einem abgestellten Fahrrad auf dem Fahrradabstellplatz der Karl-August-Forster-Schule in Au zu schaffen gemacht. Wie die Polizei berichtet, hatte die Person die Hinterradbremse ausgehängt und den Schnellverschluss des Hinterrades geöffnet. Als der zehnjährige Eigentümer mit dem Rad wieder losfuhr, konnte er nicht mehr bremsen und das Hinterrad wackelte stark. Zu einem Unfall kam es glücklicherweise nicht. Mögliche Zeugen, die verdächtige Personen wahrgenommen haben oder ebenfalls betroffen sind, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Illertissen unter 07303/9651-0 zu melden. (AZ)