Unbekannter schneidet Zaun um Firmengelände in Illertissen auf

Jemand hat den Maschendrahtzaun einer Illertisser Firma beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Jemand hat den Zaun um ein Firmengelände an der Robert-Hansen-Straße in Illertissen aufgeschnitten. Laut Polizei dürfte der Täter oder die Täterin zwischen Samstag, 10 Uhr, und Montag, 9 Uhr, am Werk gewesen sein. Er oder sie durchtrennte den Maschendraht mit einer Zange oder einer Schere und verursachte so einen Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 500 Euro. Die Illertisser Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Hinweise, dass jemand das Firmengelände widerrechtlich betreten hat, liegen bislang nicht vor. Zeugen können sich unter der Telefonnummer 07303/9651-0 melden. (AZ)