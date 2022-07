Illertissen

13:50 Uhr

Unbekannter spricht neunjähriges Mädchen in Illertissen an

Ein Mann steigt in Illertissen in ein Auto und fährt einem Kind hinterher. Als er das Mädchen in ein Gespräch verwickeln will, blockt die Neunjährige ab.

Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen eines Vorfalls, der sich am Montagnachmittag in Illertissen ereignet hat. Ein unbekannter Mann hat dort ein Kind angesprochen. Das Mädchen reagierte aber vollkommen richtig und ließ sich nicht auf ein Gespräch mit dem Mann ein. Die Polizei veröffentlicht eine Beschreibung des Mannes Dem Polizeibericht zufolge fuhr die Neunjährige gegen 16.20 Uhr mit dem Fahrrad auf der Krankenhausstraße. Das Kind sah einen Mann in ein creme- oder beigefarbenes Cabrio mit NU-Kennzeichen einsteigen, das danach dem Mädchen hinterherfuhr. Der Unbekannte sprach die Neunjährige an. Das Kind verhielt sich nach Angaben der Polizei richtig und rief lautstark, der Mann solle es in Ruhe lassen. Daraufhin wendete das Cabrio und fuhr in westliche Richtung davon. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: Er hatte kurze, blonde Haare mit einer auffälligen, blauen Strähne an der Seite. Bekleidet war er mit einer braunen Hose mit vielen Löchern und schwarzen Lederschuhen. Die Polizei Illertissen bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07303/9651-0. (AZ)

