Unbekannter stiehlt Fahrrad in Illertissen

Im Zeitraum von Sonntagabend bis Montagmorgen wurde in Illertissen ein blaues Fahrrad gestohlen. Die Polizeiinspektion bittet um Hinweise.

Nicht einmal das Fahrradschloss konnte diesen Dieb oder diese Diebin hindern. In der Von-Kleist-Straße in Illertissen wurde von Sonntag auf Montag zwischen 18 und 8 Uhr ein Fahrrad gestohlen, das teilt die Polizeiinspektion Illertissen am Dienstag mit. Das blaue Rad der Marke Terra Fox stand im Bereich eines Wohnblocks und war mit einem Schloss gesichert. Der Schaden wird auf 200 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Illertissen unter der Telefonnummer 07303/9651-0 entgegen. (AZ)