Unbekannter stiehlt Fahrrad von Supermarktplatz in Illertissen

Nach einem Einkauf muss eine Frau in Illertissen feststellen, dass ihr Fahrrad entwendet wurde. Die Polizei Illertissen bittet nach dem Vorfall um Hinweise.

Im Zeitraum zwischen 18 und 19 Uhr hat eine unbekannte Person am vergangenen Freitag, 2. Dezember, auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Friedrich-Ebert-Straße in Illertissen ein Fahrrad gestohlen.

Die Besitzerin hatte nach Angaben der Polizei ihr graues Fahrrad der Marke Cube dort abgestellt und es mit einem Fahrradschloss versperrt. Als sie nach dem Einkaufen zurückkam, war ihr Rad samt Schloss verschwunden. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07303/9651-0. (AZ)