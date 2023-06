Unbekannter stiehlt Überwachungskameras von Grundstück

Ein Mann sieht sich nachts auf einem Grundstück in Illertissen um und stiehlt Kameras, als er diese entdeckt. Die Polizei vermutet, dass er einen Einbruch plant.

Ein unbekannter Mann hat unbefugt ein fremdes Grundstück in Illertissen betreten und dort Überwachungskameras mitgenommen. Wie die Polizei mitteilt, beobachtete der Besitzer am Freitag um 2 Uhr morgens, wie der ihm unbekannte Mann sein Grundstück in der Gutenbergstraße betreten hat. Der Geschädigte ist laut Polizei momentan im Urlaub, sah den Vorfall jedoch auf seinem Mobiltelefon. Er hatte vor seiner Abfahrt Videokameras auf seinem Grundstück aufgestellt. Diese senden die Aufnahmen auf das Handy des Eigentümers, sobald auf dem Grundstück Bewegungen registriert werden.

Die gefertigten Videos zur Tatzeit zeigen einen Mann, der das Grundstück des 47-Jährigen betrat. Dabei schob er nach Angaben der Polizei ein Fahrrad und stellte es im Garten des Geschädigten ab. Anschließend sah sich der Unbekannte auf dem Grundstück um. Als er eine der dort aufgestellten Kameras entdeckte, nahm er sie mit. Der Beschuldigte ist circa 1,80 Meter groß, etwa 45 Jahre alt, korpulent und Brillenträger. Er war mit einem Tuch über Mund und Nase maskiert und trug einen Rucksack. Eventuell wollte der Unbekannte den Ort für einen geplanten Einbruch ausspionieren. Momentan wird gegen ihn wegen Diebstahl und Hausfriedensbruch ermittelt. Zeugen können mögliche Hinweise unter der Telefonnummer 07303/9651-0 an die Polizeiinspektion Illertissen melden. (AZ)