Unbekannter Täter beschädigt parkendes Fahrzeug und flieht

Ein bislang unbekannter Täter hat am Mittwoch, 19. März, zwischen 9.20 Uhr und 10.30 Uhr auf dem öffentlichen Parkplatz an der Ulmer Straße / Hauptstraße in Illertissen einen parkenden Land-Rover Discovery beschädigt, meldet die Polizeiinspektion Illertissen. Das Auto parkte im südöstlichen Bereich des Parkplatzes in der Nähe des Fußgängerdurchgangs zur Hauptstraße.

Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf etwa 2000 Euro. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, kann sich unter der Telefonnummer 07303/96510 bei der Illertisser Polizei melden. (AZ)