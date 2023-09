Unbekannter Täter stiehlt ein Handy aus einem geparkten Auto

Ein Mann belädt in Illertissen sein Auto. Als er kurz nicht aufpasst, stiehlt ein Unbekannter sein Handy aus dem Auto. Die Polizei bittet um Mithilfe.

Offen sichtbare Wertgegenstände in einem geparkten Auto haben in Illertissen einen Dieb angelockt. Zwischen 15.15 Uhr und 15.45 Uhr stahl ein Unbekannter ein Mobiltelefon aus einem Auto, das in der Bahnhofstraße in Illertissen geparkt war. Ein 40-Jähriger belud das Auto und legte sein Mobiltelefon währenddessen auf den Beifahrersitz des geöffneten Autos.

Als der 40-Jährige kurzzeitig nicht beim Auto war, nutzte ein bislang unbekannter Täter das aus und entwendete das Mobiltelefon im Wert eines niedrigen dreistelligen Betrags. Die Polizeiinspektion Illertissen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07303/9651-0 zum Vorfall zu melden. (AZ)