Unbekannter versucht, in Illertisser Wohnhaus einzubrechen

Ein Unbekannter versuchte in Illertissen, in ein Wohnhaus einzubrechen. Die Polizei sucht nach Hinweisen zum Täter.

In der Zeit zwischen Montag und Mittwoch hat ein Unbekannter versucht, in ein Wohnhaus in Illertissen einzubrechen. Wie die Polizei mitteilt, handelt es sich um ein Haus in der May-Eyth-Straße. Mittels eines Hebelwerkzeugs wollte der Täter die Hauseingangstüre aufbrechen, um anschließend ins Gebäudeinnere zu gelangen.

Ob der Unbekannte bei der Tatausführung gestört wurde, steht nicht fest. In das Wohnhaus kam der Unbekannte jedenfalls nicht. Der Schaden an der Tür beträgt etwa 150 Euro. Hinweise auf den Täter nimmt die Polizeiinspektion Illertissen unter der Telefonnummer 07303/96510 entgegen. (AZ)