Unbekannter will Neunjährigen in sein Auto locken

Wer ist der Mann, der einen Schüler in Au ansprach?

Im Illertisser Stadtteil Au spricht ein bislang Unbekannter einen neunjährigen Schüler an. Er will ihn in sein Auto locken. Der Junge reagiert richtig.

Aktuell ermittelt die Polizei, wer der unbekannte Mann ist, der einen neunjährigen Schüler am vergangenen Donnerstagmorgen im Bereich der Dorfstraße in Au angesprochen hat. Laut Polizeiangaben forderte der Mann den Jungen auf, in sein Auto, einen schwarzen VW Golf, einzusteigen. Der Vorfall ereignete sich gegen 7.30 Uhr. Der Junge ignorierte das Ansprechen und begab sich in die Schule. Das verdächtige Auto wurde dann wohl noch mehrmals in der Nähe der Bildungseinrichtung gesehen. Die Polizei beschreibt den Verdächtigen wie folgt: männlich

im Alter zwischen 40 und 50 Jahren

normales Aussehen

sprach akzentfrei Deutsch

Die Beamten bitten Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07303/96510 zu melden. (AZ)

