Unbekannter zerkratzt geparktes Auto

Eine Autofahrerin stellt ihr Fahrzeug nur knapp zwei Stunden in Illertissen ab. Als sie wieder kommt, ist eine Seite teilweise zerkratzt.

Eine 32-Jährige hat ihr Auto in Illertissen abgestellt und später verkratzt vorgefunden. Wie die Polizei mitteilt, parkte die 32-jährige Fahrerin ihren Ford gegen 12.30 Uhr in der Illertissener Straße am rechten Fahrbahnrand. Als sie nach eigenen Angaben gegen 14 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, musste sie feststellen, dass es hinten rechts, oberhalb des Reifens, Kratzer aufwies.

Polizei in Illertissen sucht Zeugen

Da sich die Beschädigung auf der zur Fahrbahn abgewandten Seite des Autos befindet, käme auch eine Sachbeschädigung infrage. Weitere Ermittlungen vonseiten der Polizei sind nötig. Die Schadenshöhe wird auf rund 1000 Euro geschätzt. Die Polizei in Illertissen bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 07303/9651-0. (AZ)