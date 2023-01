Unbekannter zersticht Reifen eines roten Fiats

Aktuell ermittelt die Polizei, wer in Illertissen den Reifen eines Autos zerstochen hat. Der Vorfall ereignete sich in der Max-Planck-Straße.

Noch ist unklar, wer am vergangenen Samstagnachmittag in der Max-Planck-Straße an einem roten Fiat 500 den rechten hinteren Reifen zerstochen hat. Wie die Polizei mitteilt, entstand dabei ein Sachschaden in Höhe von etwa 150 Euro. Hinweise auf den unbekannten Täter nimmt die Polizeiinspektion Illertissen unter der Telefonnummer 07303/96510 entgegen. (AZ)